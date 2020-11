Suri kümnel korral NBA meistriks kroonitud Boston Celticsi legend

Heinsohn kuulus 1960. aastaid domineerinud Celticsi koosseisu ning võitis mängijana aastatel 1957-1965 kaheksa meistritiitlit. Neli aastat pärast karjääri lõppu 1965. aastal istus ta meeskonna peatreeneritoolile ja juhtis tiimi NBA tiitlini ka aastatel 1974 ja 1976. 1973. aastal nimetati ta NBA aasta treeneriks.

Treenerikarjääriga jättis Heinsohn hüvasti 1978. aastal ja töötas pärast seda kommentaatori ja stuudioeksperdina nii NBA kui NCAA mängudel. Alates 1981. aastast kommenteeris ta Celticsi mänge koos Mike Gormaniga, duo töötas veel eelmisel hooajalgi, kui Heinsohn oli 85-aastane.

"Kõige selle kõrval, mida Tommy saavutas mängija, treeneri ja kommentaatorina, defineeris tema olemuse just tema isiksus," kirjutas Celtics avalduses. "Armastav isa, vanaisa ja abikaasa. Andekas kunstnik ja elav golfar. Mitteametlik mentor Celticsi mängijatele ja treeneritele. Piiritu armastus kõige vastu, mis iseloomustab Boston Celticsit - kirg, mida ta jagas fännidega 64 aasta jooksul."

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn's life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy's spirit will remain alive.



Full Statement from the Celtics: https://t.co/T5tQbCpfs2 pic.twitter.com/WCcRe3C7aU — Boston Celtics (@celtics) November 10, 2020

Damn RIP Tommy Heinsohn!!! "The Little guy" that's the nickname he gave me. Will miss his voice and everything he brought to the game especially Celtics basketball — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) November 10, 2020

RIP Tommy Heinsohn you were joy to listen to and learn from my heart is heavy today — Jaylen Brown (@FCHWPO) November 10, 2020