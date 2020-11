Barcelona jääb hooaja lõpuni ilma noorest võtmemängijast

Möödunud kuul 18. sünnipäeva tähistanud Fati rebestas vasaku põlve meniskit ning meeskond kaalub erinevaid ravivõimalusi. Seda, millal hispaanlane uuesti palliplatsile võiks naasta, Barcelona klubi avalduses ei mainitud. Suure tõenäosusega ta sel aastal enam ei mängi.

Fati on sel hooajal olnud üks Barcelona meeskonna säravamaid mängijaid. Kümnes Hispaania kõrgliiga ja Meistrite liiga kohtumises on ta võrku sahistanud viiel korral. Eelmisel hooajal sai Fatist klubi ajaloo noorim mängija, kes on meeskonna eest värava löönud ning ühtlasi sai temastMeistrite liigas ajaloo noorim väravakütt.