Atletico püstitas järjekordse võiduga klubi rekordi

Atletico tegi skoori teise poolaja esimesel ja viimasel minutil, kui täpsed olid Marcos Llorente ja Barcelonast pealinna kolinud Luis Suarez. Atletico on nüüd kaotuseta püsinud 21 järjestikust kõrgliigamängu, mis tähistab võistkonna rekordit.

Ootamatult kehvasti on aga hooaeg alanud Sevilla jaoks. Laupäeval saadi teine järjestikune kaotus, kui 0:1 jäädi alla Eibarile. Viies mängus on löödud viis väravat, tabelis on punkte seitse, mis asetab Lõuna-Hispaania klubi 13. kohale.

Liidrina jätkab laupäeval hooaja esimeses El Clasicos Barcelona alustanud Madridi Real, kes on kogunud 13 punkti. Atleticol on teisena 11 silma, sama palju on punkte ka Real Sociedadil ja Villarrealil.