Cavani debüütvärav aitas ManU-l võita, Everton kaotas jälle

Bernardi ilus soolovärav viis võõrustajad 19. minutil juhtima, kuid Bruno Fernandes vastas 25. ja 32. minuti tabamustega ning United läks poolajapausile 2:1 eduseisus.

Portugallane mängis suurt rolli ka külalismeeskonna viimases väravas, kui vedas viiendal lisaminutil pikalt vasturünnakut ning leidis siis sööduga Edinson Cavani, kes ei eksinud ja sai 20-kordse Inglismaa meistri eest kirja oma esimese tabamuse.

Taas üle kivide ja kändude hooaega alustanud ManU on seitsme mänguga kogunud kümme punkti, mis asetab nad tabelis 13. kohale. Everton, kes võitis liigahooaja esimesed neli mängu, on nüüd kaotanud kolm viimast matši ja on 13 punktiga viies.

