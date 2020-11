Inglismaa jalgpalli kõrgliiga sai reedel üllatusliidri

Che Adams suunas seitsmendal minutil võrku Theo Walcotti tsenderduse, 82. minutil karistas Newcastle'i kaitsjate eksimuse ilusa löögiga ära Stuart Armstrong ja Southampton alistas Newcastle Unitedi koduväljakul 2:0.

Reedene esimene kohtumine Brighton & Hove Albioni ja Burnley vahel lõppes väravateta viigiga.

Suurepärases hoos olev Southampton on viimasest kuuest liigamängust nüüd võitnud viis ja nõnda tõusti vähemalt üheks päevaks tabeliliidriks. Premier League'i ajastul polegi klubi seda enne suutnud, viimati oli lõunaranniku meeskond kõrgliigas esikohal 1988. aasta septembris. Samal hooajal tegi klubi eest debüüdi hilisem koondislane Alan Shearer.

Southampton on kaheksa vooruga kogunud 16 punkti, sama palju on punkte mängu vähem pidanud Liverpoolil, samuti seitse kohtumist pidanud Leicesteril on üks punkt vähem.