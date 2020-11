Solskjaer kriitikast: ma ei vaju kaardimajana kokku

Kehvas vormis Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Ole Gunnar Solskjaer usub jätkuvalt, et on õige mees klubi õigele teele juhtima.

20-kordne Inglismaa jalgpallimeister on käesoleval kõrgliigahooajal kuue mänguga kogunud seitse punkti, mis asetab nad tabelis 15. kohale, väljalangemistsoon on vaid nelja punkti kaugusel. Liidrist ja põlisest rivaalist Liverpoolist jääb Manchesteri punane meeskond maha üheksa punktiga.

Kriitikute hääled muutusid veelgi valjemaks pärast kolmapäevast kohtumist Meistrite liigas, kui mannetut mängu näidanud United jäi 1:2 alla Türgi klubile Basaksehir. H-grupis ollakse sellele vaatamata kuue punktiga esikohal.

"Kui ma ei usu oma tõekspidamistesse ja väärtustesse, kes muu seda teeks? Ma ei vaata ühte või kahte tulemust ega vaju siis kaardimajana kokku," rääkis Solskjaer reedesel pressikonverentsil.

"Manchester Unitedi mängijatele, treeneritele ja peatreeneritele esitatakse nõudmisi, neile pannakse teatud ootused. Peame olema vaimselt tugevad. Me oleme maailma parim ja suurim klubi. [Pärast kolmapäeva] ootasimegi kriitikat, tähtis on see, kuidas sellega toime tuleme. Poisid on valmis reageerima," jätkas norralane.

ManU sõidab laupäeval Inglismaa kõrgliiga raames külla Evertonile, kes on hooaega alustanud hästi ning on tabelis 13 punktiga neljandal kohal. Kui mängu ei võideta, tähistab see Solskjaeri võistkonna jaoks klubi ajaloo kõige kehvemat hooaja algust (pärast seitset mängu) Premier League'i ajastul.

"Sain Manchester Unitedis meheks ja olen õppinud, kuidas heade ja halbade aegadega toime tulla. Iga jalgpallimäng saab kiirelt ajalooks. Peame Goodison Parkile minema positiivsete emotsioonidega," sõnas Solskjaer.