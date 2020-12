Manchester United tahab pikendada Uruguay jalgpallilegendiga lepingut

Cavani liitus meeskonnaga üheks aastaks oktoobris, kuid leping sisaldas klausilt võimalusega pikendada tulevikus kontrahti. Kuigi Uruguay ründaja on alustanud tänavu Inglismaa kõrgliiga kohtumist vaid korra põhikoosseisus, siis on ta löönud kaheksa mänguga kolm väravat. Solskjaerile on Cavani muljet avaldanud ning loodab lepingut õige pea pikendada.

"Edinsonil on jäänud profina vaid mõned aastad mängida, aga ta on andnud meeskonda suure panuse ja ma usaldan teda," ütles Solskjaer.

Kuigi väiksemad vigastused on Cavanit vahepeal mängudest eemale hoidnud, siis on ta vajalikel hetkedel üles näidanud olulist kvaliteeti. Oma enesekindluse juures on ta üks maailma parimaid ründajaid.

Aastatel 2005-2007 mängis Cavani Danubios, 2007-2011 Palermos, 2010-2013 Napolis ja 2013-2020 PSG-s. Uruguay rahvuskoondise eest on ta pidanud 118 kohtumist, mille jooksul on löönud 51 väravat.