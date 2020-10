Derbimängus vigastada saanud van Dijk käis põlveoperatsioonil

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga tiitlikaitsja Liverpool andis teada, et keskkaitsja Virgil van Dijk käis põlveoperatsioonil.

Van Dijk sai kaks nädalat tagasi toimunud derbikohtumises Evertoni vastu rivaalide väravavahi Jordan Pickfordi jõulise tegutsemise järel vigastada ning oli sunnitud platsilt lahkuma. Järgmisel päeval andis Liverpool teada, et hollandlane peab minema põlvesidemete lõikusele.

"Liverpooli kaitsja operatsioon leidis aset Londonis ja see osutus edukaks," kirjutas klubi reedel pressiteates. "Koos meditsiinilise personaliga hakkab van Dijk koheselt taastusravile keskenduma."

Liverpool lisas, et hollandlase naasmiseks ei ole ajaraamistikku; põlve ristatisidemete rebendist taastumine võtab aga reeglina aega pikki kuid ja on võimalik, et van Dijki sellel hooajal väljakul ei näe.