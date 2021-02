Veel ühest kaitsjast ilma jäänud Liverpool tõi viimasel hetkel kaks täiendust

29-aastane Kameruni mängumees Matip vigastas Liverpooli neljapäevases 3:1 võidumängus Tottenham Hotspuriga enda hüppeliigese sidemeid. Ehkki peatreener Jürgen Klopp teatas algselt, et vigastus on oodatust kergem, ilmnes nüüd, et keskkaitsja sel hooajal tiitlikaitsjaid rohkem aidata ei saa.

Esmaspäeval sulgunud talvise üleminekuakna viimasel päeval tõi Liverpool kaitseliini kriisi silmas pidades klubisse kaks uut keskkaitsjat. Inglismaa esiliigaklubist Preston North End osteti kahe miljoni naela (u 2,25 miljonit eurot) eest 25-aastane Ben Davies ning kuuekuulise laenulepingu alusel toodi Saksamaalt Schalkest meeskonda 20-aastane türklane Ozan Kabak, kelle Liverpool võib suvel 20 miljoni euro eest päriseks osta.

Viimasel hetk laenas Liverpool välja veel jaapanlasest äärepooliku Takumi Minamino, kes siirdus laenulepingu alusel pooleks aastaks Southamptonisse.