VAR võttis Liverpoolilt derbimängus võiduvärava

Eelmises voorus Aston Villale koguni 2:7 kaotanud Liverpool alustas laupäevast kohtumist hästi, kui juba kolmandal minutil viis külalised juhtima Sadio Mane.

Michael Keane viigistas 19. minutil, Mohamed Salah viis Liverpooli 72. minutil taas ette, kuid üheksa minutit hiljem tõi hiilgavas hoos Dominic Calvert-Lewini pealöök tabloole lõpliku viigiseisu.

Järjekordselt pakuvad kõneainet kohtunike otsused ja jalgpallireeglid üleüldiselt. Liverpooli kaitsja Virgil van Dijk pidi vaid kümme minutit kestnud kohtumise järel vigastuse tõttu väljakult lahkuma, kui talle oli jõuliselt sisse sõitnud Evertoni väravavaht Jordan Pickford. Puurilukule karistust aga ei järgnenud, sest hollandlane oli eelnevas olukorras olnud suluseisus.

Mistimed that one ever so slightly, Jordan Pickford pic.twitter.com/x4YaKVjBpE — Tom Williams (@tomwfootball) October 17, 2020

Jordan Henderson lõi mängu lisaminutitel Sadio Mane söödu järel värava ja Liverpool uskus, et oli kohtumise suutnud võidusadamasse tüürida, kuid VAR nägi vastuoluliselt, et ka Mane oli olnud suluseisus. Mõned minutid enne seda saatis peakohtunik Michael Oliver punase kaardiga väljakult ära Evertoni ründaja Richarlisoni.

"Nägin lugemata jäänud väravast fotot ja see ei olnud suluseis. Kas keegi saab mulle selle lahti seletada?" küsis kohtumise järel Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

Liverpooli linna klubid jätkavad tabeli tipus, Everton on viie matšiga kogunud 13 ja Liverpool kümme punkti. Ainsana on Premier League'is nüüd täisedu Aston Villal, kes on võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist.