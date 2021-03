Klopp ei usu, et van Dijk ja Gomez saavad EM-il mängida

Liverpooli jalgpallimeeskonna peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on ebatõenäoline, et keskkaitsjad Virgil van Dijk ja Joe Gomez suvel toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel osaleda saavad.

Hollandi koondislane van Dijk vigastas põlve oktoobrikuises kokkupõrkes Evertoni väravavahi Jordan Pickfordiga ja käis põlveoperatsioonil, noa alla pidi minema ka Inglismaa koondise treeningul vigastada saanud Joe Gomez.

Liverpooli sakslasest lootsi sõnul loodab klubi duo naasmist 2021/22 hooaja ettevalmistustsükliks, kuid ei ole kindel, et nad saavad osaleda 11. juunist 11. juulini toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.

"See ei ole minu otsus, aga praeguse informatsiooni põhjal võin öelda, et see on ebatõenäoline," ütles Klopp laupäeval. "Vigastused olid tõsised, asi ei ole selles, nagu ma ei tahaks nende minekut. Loodan, et nad on hooaja ettevalmistusperioodiks tagasi."

Holland kuulub EM-finaalturniiril C-alagruppi koos Ukraina, Austria ja Põhja-Makedooniaga, Inglismaa vastasteks D-grupis on Horvaatia, Šotimaa ja Tšehhi.