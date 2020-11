Nördinud Klopp: nii jätkates ei pruugi me hooaega 11 mängijaga lõpetada

Koroonaviiruse pandeemiast tingituna lõppes eelmine Inglise kõrgliiga hooaeg mai keskpaiga asemel juuli lõpus, kuid uue hooajaga tehti lühikesest pausist hoolimata algust septembris. Et paralleelselt peetakse ka euro- ja karikasarjade kohtumisi, samuti ka koondisemänge, on paljud treenerid avaldanud meelt tiheda mängugraafiku vastu, leides, et see toob endaga kaasa rohkelt asjatuid vigastusi.

Pärast pühapäevast 3:0 võitu Leicester City üle kritiseeris Jürgen Klopp Inglise kõrgliiga teleülekannete õiguste omanikke, kes tema hinnangul ei hooli mängijate heaolust. "Kõik ütlevad mulle, et see (graafiku hajutamine – toim.) on raske, aga see on hoopis mängijatele raske. See on pelgalt otsus, mis vajab langetamist. Kui Sky ja BT (Inglise kõrgliiga teleülekannete õiguste omanikud – toim.) ei hakka omavahel rääkima, on meiega kõik. Kui jätkame kolmapäeva ja laupäeva lõunati mängimist, siis ei pruugi me hooaega 11 mängijaga lõpetada," lausus Klopp.

"Kui keegi räägib mulle veelkord lepingutest, pööran ma täiesti ära," vastas sakslane intervjueerija vastulausele, et klubid olla hetkeolukorra tinginud teleülekannete lepingutele ise alla kirjutanud. "Lepingud ei olnud sõlmitud pidades silmas praegust koroonaviiruse pandeemiast tingitud olukorda. Kõik on muutunud, aga lepingut millegipärast muuta ei saa. Maailm on muutunud!"

Alates 12. septembris, mil uus hooaeg algas, on Liverpool pidanud 71 päevaga 15 mängu – seejuures on selle ajavahemiku sisse mahtunud ka kaks koondiseakent. Tiitlikaitsjatel on hetkel vigastatud üheksa mängijat. "Inimesed ütlevad, et tehke rohkem vahetusi, aga keda me vahetame? Meil on ründajaid, aga ülejäänud on juba lapsed," lisas Klopp.

Liverpool peab järgmise mängu juba kolmapäeval Meistrite liigas Atalanta vastu, laupäeval mängitakse Inglise kõrgliigas võõrsil Brightoniga. Detsembris ootab meeskonda 28 päeva jooksul ees suisa kaheksa kohtumist.