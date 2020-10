Mullu napilt Ballon d'Orita jäänud van Dijk sai ränga vigastuse

Liverpooli jalgpalliklubi tabas suur pauk, sest keskkaitsja Virgil van Dijk peab heitma operatsioonilauale ja võimalik, et tänavusel hooajal enam platsile ei naasegi.

Laupäeval toimunud kohtumises linnarivaal Evertoniga tegutses vastaste väravavaht Jordan Pickford mängu alguses väga jõuliselt ja hollandlane tuli välja vahetada.

Pühapäeval kinnitas Liverpool, et 29-aastane keskkaitsja peab minema põlvesidemete lõikusele. Inglismaa meistermeeskond ei täpsustanud, millal võiks pallurit tagasi platsile oodata.

Põlve ristatisidemete paranemine võtab tavaliselt aega kuid ja seega ei pruugi van Dijk enam selle hooaja lõpus platsile naasta. Samuti on küsimärgi all tema osalemine järgmisel suvel EM-finaalturniiril.

Van Dijk on olnud viimastel hooaegadel Liverpooli jaoks äärmiselt oluline mängija. Rekordilise rahasumma (75 miljonit naela) eest Liverpooli saabunud keskkaitsja tegi kahel eelmisel hooajal kaasa kõik liigamängud ja kaotas mullu maailma parima jalgpalluri valimiste (Ballon d'Or) üksnes Lionel Messile.

Just lähiajal seisab Liverpoolil ees väga tihe mängugraafik - 18 päeva jooksul kuus kohtumist - ja keskkaitsjatest on terved üksnes Joe Gomez ja Joel Matip. Lisaks on traumaga väljas ka põhiväravavaht Alisson Becker.