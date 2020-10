Veel üks Liverpooli kaitsemängija sai vigastada

Fabinho jõudis van Dijki asendada kolmes mängus, kuid vahetati Taani meisterklubi Midtjyllandi vastu esimese pooltunni järel välja. Peatreener Jürgen Kloppi sõnul on brasiillasel probleeme reielihasega, kuid täpsemat diagnoosi võib oodata kolmapäeva jooksul, kirjutab Soccernet.ee.

"See on täpselt see üks asi, mida meil hetkel vaja polnud," nentis Klopp BT Sportile. "Mis ma öelda oskan? Ta tundis reielihases valu, see pole hea. Valu polnud küll tugev ja ta ütles, et oleks saanud edasi mängida, kuid mitte spurtida. Keskkaitses päris nii ei saa."

Midtjyllandi vastu alustasid keskkaitses Fabinho ja Joe Gomez. Et vigastatud on ka Joel Matip, pidi vahetusest sekkuma klubi akadeemia 19-aastane kasvandik Rhys Williams, kes veetis möödunud hooaja laenul tugevuselt kuuendas liigas Kidderminster Harriersi ridades.