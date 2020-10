ERR näitab teist aastat järjest piljardi EMV finaali otseülekandena

Teist aastat selgub ETV stuudio prožektorite valguses ja otseülekande käigus piljardi 9-palli formaadi Eesti meister. Tiitlit hakkab kaitsma Mihkel Rehepapp, kes pühapäevasest kvalifikatsioonist osa võtma ei pidanud ja pääses otse 32 hulka ehk põhiturniirile, mis toimub päev enne 21. novembri õhtust telefinaali.

"Ma ei tahaks enda kohta öelda favoriit number üks, sest see paneks mulle sellise suure pinge peale," rääkis Rehepapp intervjuus ERR-ile. "Pigem ma võtaks seda kui võimalust kaitsta tiitlit ja ometigi on tiitlit kaitsta oluliselt raskem, kui seda võtta. Eelmisel aastal ma kindlasti esimese kahe favoriidi seas ei olnud, aga see aasta on juba pisut raskem, kuid eks ma anna endast parima."

Mullune telefinaal tõstis ala vastu huvi ja seda kinnitas ka pühapäevane Tallinnas Kuulsaalis toimunud kvalifikatsioon, kust teenis põhiturniirile pääsme 16 mängijat.

"67 osalejat kvalifikatsioonis - sellist numbrit ei ole minu teada varem olnud," ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik. "Palju noori ja uusi mängijaid on tulnud peale, kes soovivad kvalifikatsioonis osaleda, mis on selge märk sellest, et ka lapsevanemad tegelikult annavad endale aru, et see on reaalne alternatiiv mõnele traditsioonilisemale spordialale."

Hetkel pole veel üheski Eesti linnas spetsiaalset spordisaali, et piljarditrenni teha ja veel rohkem noori trenni tuua. "Siin oli mõned aastad tagasi Tallinna kehalise kasvatuse õpetajatele koolitus nende enda soovil ja paljud koolid olid seda meelt, et täiesti võiks olla üks spordipäev aastas igal koolil, kus siis toimuksid piljardivõistlused, aga hetkel puuduvad igasugused võimalused selliseks ürituseks, kuna meil ei ole sellist spordisaali," nentis Kuusik.

27-aastane Rehepapp teeb tiitlikaitsmiseks järgmise kuu jooksul ka kõvasti jooksutrenni. Mis on see, mida ta tahaks, et rahvas teaks või oskaks piljardis rohkem hinnata? "Seda, et inimesed näeksid seda ka kui füüsilist sporti. Et vahest mõeldakse, et mis sa ikka seal laua taga jooksed, aga finaali viimastel sekunditel oli mul pulss 177. See näitab nii mõndagi sellest, kui suure füüsilise taluvusega inimene peab olema," kirjeldas Rehepapp.

Mullu finaalis Rehepappile alla jäänud 20-aastane Mark Mägi on treeningutel pööranud palju rõhku otsustavas matšis talle peavalu valmistanud avalöögi lihvimisele.

"Olen nii palju kui võimalik harjutamas käinud nii üksi kui Denissiga koos. Olen ka suuremat rõhku pööranud avalöögile. Seda olen natuke rohkem jälginud erinevate nurkade alt ja ka videotest, kuidas seda veel paremaks saada," ütles Mägi.

Mullu kodus poolfinaaliga piirdunud Euroopa kolmas number Denis Grabe on tänu kõrgele reitingule saanud viimasel ajal mängida interneti ja kaamera vahendusel rahvusvahelisi turniire, kus võitja paneb tasku 10 000 eurot.

"Siin on toimunud erinevad turniirid interneti vahendusel, et mängid üksi ja pead laua ära lõpetama ja saad siis punkte nii mitme kuuli eest, kui sisse lööd. Teine vastane mängib siis Kreekas või Londonis või Taiwanis ja mina olen Tallinnas. Eks ta kindlasti midagi aitab, sest vastas on maailma tugevamad. Hetkel jäin viiendaks, aga kokku oli 30 mängijat ja kõik maailma tipud osalesid. Ehk see on küllaltki hea saavutus. Ma arvan, et vorm on küllalt hea, et eestikate kindlasti konkureerida võidu nimel," ütles Grabe.

Kuidas läheb ja kes võidab Eesti meistritiitli saab näha 21. novembril ETV-2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kell 19.50 algava otseülekande jooksul.