Denis Grabe: vorm on piisavalt hea, et piljardi EMV-l võidu nimel heidelda

"Kindlasti on tiitlivõistlused ühed tähtsamad võistlused aastas ning loomulikult pole mul vähimat eesmärki, kui esialgu finaalis mängida. Eks siis vaatab sealt edasi. Kindlasti on suur boonus, et mäng toimub ETV stuudios, see annab lisamotivatsiooni," ütles Grabe intervjuus ERR-ile. Piljardimängija tunnistas, et uusi mängijaid on palju ja tase näitab tõusvat trendi. "Näiteks noored näitavad, et nad võivad ka tippudega konkureerida."

Mullu kodus poolfinaaliga piirdunud Euroopa kolmas number Grabe on tänu kõrgele reitingule saanud viimasel ajal mängida interneti ja kaamera vahendusel rahvusvahelisi turniire, kus võitja paneb tasku 10 000 eurot. "Mäng käib nii, et mängid üksinda ja pead laua ära lõpetama. Saad punkte sisse löödud kuulide järgi. See on olnud hea soojendus trenni mõttes, aga ega see päris võistluseid ei asenda. Praegu on vaikne periood ja kõik on ootusärevad, mis võistluskalender edasi toob," rääkis Grabe. "Internetimängudel on samasugune pinge, sest paljud vaatavad neid mänge, aga see üksi mängimine on ikkagi natuke teistmoodi. Igaüks võib omale valida meelepärase laua, kuid seal on ära määratud, kui suured augud on, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. Teine vastane mängib Kreekas, Taiwanis või Londonis ja mina olen Tallinnas. Mängime 10- või 9-palli ja siis paned kolmnurgaga kuulid peale nagu nad peavad käima ja avalöök tuleb sisse saada. Edasi võtad käsipalli ja siis pead laua puhtaks lööma. Niimoodi siis korda-mööda. Ükskord avan mina ja siis tema ja kui keegi eksib, siis on teise kord."

"Vastased on neil turniiridel maailma tugevamaid. Viimasel jäin ma viiendaks. Oli 30 mängijat ja kõik maailmatipud olid kohal. Viies koht oli küllaltki hea saavutus," jätkas Grabe. "Ma arvan, et mu vorm on piisavalt hea, et siin eestikatel konkureerida võidu nimel."

Grabe on viimasel ajal lisaks piljardile mänginud ka sulgpalli ja jalgpalli. "Ma olen proovinud piljardist eemal olla, võistelnud kõikidel suurematel võistlustel, mis siin kodus on ning hoian oma kätt ja vaimset tervist vormis, et kui võistlused uuesti algavad, siis oleksin heas vormis," rääkis Grabe. Millal võiks Euroopas suuremad turniirid uuesti alata? "Nendel turniiridel on üle 200 mängija 30 riigist. Praegu on keeruline ette näha, millal need uuesti toimuma saaks hakata. Ma ise loodan, et järgmise aasta jaanuarist või veebruarist."