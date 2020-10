F1: Gasly masin süttis põlema, Verstappen ja Stroll põrkasid kokku

Teine treening tuli kahel korral katkestada. Esimesel juhul süttis põlema Pierre Gasly (AlpahTauri) masin. Prantslane parkis auto raja äärde ja ohutustöötajad said olukorra kiiresti kontrolli alla.

Treeningu jätkudes juhtus aga ootamatu intsident esimeses kurvis, kus põrkasid kokku Verstappen ja kanadalane Lance Stroll (Racing Point).

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 ???? #PortugueseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp

No shortage of incident in FP2 ????



Here's how it finished up ????#PortugueseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/QCzIw4QVqE