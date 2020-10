VIDEO | "Terevisioon" käis tutvumas, kuidas käib dopinguproovi võtmine

"Iga sportlane, kes on meie testimisbaasis, peab märkima ühe tunni enda päevast, kus ta on kindlasti kättesaadav. Mõni märgib selle hommikul kella kuueks, mõni selleks ajaks kui ta trenni läheb. Neid aegu on erinevaid," selgitas Lauri.

"On kaks varianti, kas uriiniproov või vereproov. Uriiniprooviks on topsid, kuhu sportlane annab oma proovi. Topsist valatakse need omakorda A- ja B-proovi pudelitesse. Uriini- ja vereproovid sulguvad niimoodi, et neid ei ole võimalik avada enne kui alles laboris."