Baltikumi suurim spordimuuseum Tartus sai uue näo

Kuidas käib Baltimaade suurima spordimuuseumi käsi? Mis on hiljutise remondiga muutunud ning mis on plaanis, sellest rääkis "Terevisioonis" Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja.

Kui teistsugune on muuseum võrreldes varasemaga? "Täielikult teistsugune. Kõik, kes meil siin varem on eelmistel aastatel või kümnenditel käinud – see muutus on võib-olla isegi hoomamatu ja seda kõige paremas mõttes," rääkis Randoja. "Need võimalused esemed välja panna, käed-külge lahendusi pakkuda – muuseumist on välja kasvanud sportlik elamuskeskus kogu perele."

"Tõsi ta on, et Baltimaadest oleme suurim, aga kui me alustasime seda protsessi sihtasutuseks kujunemise järel, et püsiekspositsioonini jõuda ja oma teenuseid uuendada, siis võtsime veelgi ambitsioonikama eesmärgi saada üheks Euroopa atraktiivseimaks spordimuuseumiks ning tegelikult võib tänaseks öelda, et oleme suure sammu selles suunas teinud," usub Randoja.

"Kõige suurem Euroopa spordimuuseum on Šveitsis Lausanne'is, mis on Rahvusvahelise Olümpiakomitee olümpiamuuseum. Hiigelmuuseume on USA-s ja Hiinas, aga Euroopa tasemel oleme nüüd juba ühed parimad."

Mis teeb ühe spordimuuseumi heaks? "Heaks spordimuuseumiks teebki see elamus. Need ajad on ammus möödas, kus see spordimuuseum oli selline, kus sa käisid ja vaatasid lihtsalt vana eset vitriinis ja mõtlesid selle peale. Spordimuuseum peab olema sportlik muuseum. See peaks olema liikuma kutsuv ja muuseum kogu perele.