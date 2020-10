19-aastane Sanna Aaslav-Kaasik jätkab medalitega suguvõsa traditsioone

Käbi ei kuku kännust kaugele. F-125 paadiklassis ainsa naisena tiitlivõistlustel meestega võidu kihutades medaleid võitev 19-aastane Sanna Aaslav-Kaasik jätkab perekondlikke traditsioone. Veemotos on medaleid võitnud tema vanaisa Lembit ja isa Uku ning MM-kulla napsas tema eest just onu Erik Aaslav-Kaasik.

"See baas on kindlasti tulnud minu suguvõsast, kus vanaisa, isa ja onud kõik on selle alaga tegelenud. Kindlasti tuleb see ka sellest, et mul on tohutult suur huvi selle ala vastu. Kõik mu uurimistööd koolis on tehtud sellel alal," ütles Aaslav-Kaasik ERR-ile.

"Ja see, et saan pidevalt siin treenida Harkus. Mul on kogu aeg olemas võimalused, saan treenida, mu isa on treener, mu onu on treener. Ma saan vindid oma onult ja paat tuli ka onult ja see, et olen Itaalia mootoritegija tehasesõitja, on ka pluss - saan ka seal treenida."

Eelkõige on Sannal kirg just veel kihutamise vastu, kuid ta teeb ka ise käed õliseks ning on üha enam huvitatud ja mootoritemaailmast.

"Ma alustan veemototreeninguid maist ja siis kuni oktoobrini. Enda füüsilist teen talvel: jõusaal, jooksmine ja vastupidavus. Tehniline osa... ütleme nii, et aasta aega tagasi ma ei oleks ära tundnud mõndasid juppe. Siis mul ei olnud huvi selle mootori osa peale, aga pigem sõidu peale, kuid nüüdseks on igal võimalusel näpud mootoris."

Mullusele EM-hõbedale võitis ta nüüd sügisel MM-hõbeda juurde, olles seejuures kolmandat kuud ajateenija Vahipataljonis. Valiku ajateenistuse kasuks tegi Sanna suvel üsna ootamatult, kuid huvi kaitseväe vastu tekkis tal juba varem Kuusalu Keskkooli õpilasena.

"See tuli paar aastat tagasi, kui meil oli koolis riigikaitseõpetus ja nüüd ma ei olnud enam suvel kindel, kas tahan ülikooli minna või tööle minna. Ma ei olnud kindel, et mis ma edasi teen - mõtlesin, et proovin aega teenida," lausus MM-hõbe.

"Ma tahtsin saada ajateenistuses meedikuks, mis annab mulle juurde seda, kas mul on ka reaalselt huvi meditsiini vastu. Hetkel teenin aega Vahipataljonis."

Ajateenistus kestab Sanna Aaslav-Kaasikul juunikuuni, seejärel soovib ta realiseerida sportliku unistuse ja tulla F-125 klassis maailmameistriks.