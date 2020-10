Ülikoolid teenisid naiste korvpalli karikavõistlustel võidulisa

Tallinna Ülikooli kodumängus kerkis 26 punktiga (sealhulgas kolmesed 6/8) resultatiivseimaks Sofia Košareva, Anette-Laura Tõks kogus 16 silma, Merike Anderson lisas 14 punkti, Martha-Liisa Oinitš 12 silma ja kuus lauapalli ning Annika Köster kogus 11 punkti, viis lauapalli, viis söötu ja seitse vaheltlõiget. Keila poolel tõi Simona Bartkova 16 punkti ja 12 lauapalli.

Tartlannadest kerkis 15 punkti, kuue lauapalli ja nelja vaheltlõikega parimaks Marie Roosalu, Eleriin Vaino kogus 12 silma, viis lauapalli, seitse söötu ja kuus vaheltlõiget ning Kadi Kalsi arvele jäi kümme punkti ja viis lauapalli. Elva poolel viskas Kätlin Korjus 16 punkti, Mirjam Nikolai tõi 15 silma, üheksa lauapalli ja kolm blokki.

Tallinna Ülikool on karikavõistlustel koos G4S Noorteliigaga tabelit kolme võiduga juhtimas, Tartu Ülikool/Kalevil on kolmest kohtumisest kaks võitu, BC Elva/CHK ja Keila KK on võitnud ühe kohtumise.