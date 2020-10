Marran ja Rüütel said sulgpalli MK-etapil karjääri kõrgeima koha

Marran ja Rüütel lõpetasid naiste paarismängus karjääri senise parima tulemusega, jäädes jagama üheksandat kohta. Avaringis said Marran ja Rüütel võidu endast maailma edetabelis 13 kohta kõrgemal asuva Prantsusmaa paari Vimala Heriau ja Margot Lamberti (BWF 60.) üle. Neljapäeval oli kaheksandikfinaalis nende vastaseks teine Prantsusmaa paar Anne Tran ja Emilie Lefel. Tran ja Lefel on maailma edetabelis 30. kohal asuv paar, kes on medali võitnud nii 2018. aasta Euroopa meistrivõistlustel kui 2019. aasta Euroopa mängudel. Viimati kohtusidki Marran ja Rüütel sama paariga mullu Minskis veerandfinaalis. Sarnaselt toonase võistlusega ei suudetud ka seekord veel prantslannadele vastu saada. Esimeses geimis mängiti võrdselt geimi keskel oleva 11 punkti intervallini, kuid seejärel läksid Lefel ja Tran oma teed. Teises geimis jätkus võrdset mängu seisuni 4:4, misjärel tegid vastased mitmepunktilise vahe sisse ja võitsid kogu mängu 21:15, 21:7.

Kuuba (BWF 59.) loositi naiste üksikmängu avakohtumises vastamisi maailma edetabeli kolmanda numbri Akane Yamaguchiga Jaapanist, kes aga vahetult turniiri eel viiruse tõttu siiski Euroopasse võistlema ei sõitnud. Nii sai Kuuba esimeses ringis loobumisvõidu. Teises ringis tuli talle vastu Saksamaa esinumber ja maailma edetabeli 44. Yvonne Li Saksamaalt. Temaga oli Kuuba varem kahel korral kohtunud, kuid polnud veel võidurõõmu maitsta saanud. Mängu alustas paremini vastane, olles esimeses geimis pidevalt mõne punktiga ees. Teises geimis vahetusid kohad ning Kuuba sai hea hoo sisse, viigistades omakorda seisu. Kolmandas geimis jätkas Kuuba heas rütmis ja juhtis 9:2, kuid seejärel suutis Li vahe tagasi teha ja võrdsustada seisu 10:10-le. See tagasitulek lõi Kuuba rivist välja ning hoolimata väga heast otsustava geimi algusest, tuli pikas 55 minutit kestnud kohtumises vastu võtta kaotus 16:21, 21:13, 14:21.

Järgmisena võistlevad Kuuba, Marran ja Rüütel juba kahe nädala pärast Saksamaal World Tour 100 MK-etapil.

Denmark Open on World Tour 750 turniir ja sellega maailma absoluutsete tippvõistluste seas, kuhu pääsevad 32-kohalistesse tabelitesse maailma edetabeli alusel vaid parimad mängijad. Eestlannade jaoks oli see esimene kord sellise kategooria turniiril võistelda.