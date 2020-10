Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel alustasid tippturniiri võiduga

Denmark Open on sulgpalli rahvusvahelises kalendris World Tour 750 kategooria võistlus, ühtlasi on see esimene tippturniir pärast märtsis tekkinud võistluspausi. Kõrgema kategooriaga on aastas vaid kolm World Tour 1000 turniiri.

Seekordse võistluse koosseis on tugev, kuid mitmed Aasia mängijad siiski koroonaviiruse tõttu Taani ei sõitnud. Seetõttu pääsesid 32-kohalisse võistlustabelisse ka mängijaid, kel tavapäraselt see maailma edetabeli kohast tulenevalt selle tasemega turniiridel pole võimalik olnud. Selline võimalus avanes ka paarismängus edetabelis 73. kohal olevale Helina Rüütelile ja Kati-Kreet Marranile.

Rüütel ja Marran läksid loosi tahtel vastamisi maailma 60. paari Vimala Heriau ja Margot Lamertiga Prantsusmaalt. Mäng algas tasavägiselt ning esimene geim oli punkt-punktis seisuni 7:7. Seejärel õnnestus eestlannadel vahe sisse saada ja edu hoiti geimi lõpuni. Ka teises geimis oli algus võrdne, kuid siis said Marran ja Rüütel hoo sisse. Senise karjääri tugevaimal turniiril tuli kohtumise võit 21:14, 21:15.

Teises ringis 16 parema seas on Eesti paari vastas kohtumise Amalie Cecilie Kudsk ja Signe Schulz (Taani) ning Emilie Lefel ja Anne Tran (Prantsusmaa) võitja. Eeldatavaks favoriidiks selles paaris on kaheksanda asetusega ja EM-idel medaleid võitnud prantslannad.

Helina Rüütel tegi Mihkel Laanesega kaasa ka segapaarismängus. Teisipäeval peetud esimese ringi kohtumises oli nende vastas maailma 67. paar Victoria Williams ja Gregory Mairs Inglismaalt. Lühikeseks jäänud mängus – matš kestis vaid 18 minutit – kulgesid mõlemad geimid sarnase stsenaariumi järgi. Inglased läksid geimi alguses mõne punktiga juhtima ja seejärel kasvatasid vahet suuremaks. Rüütel ja Laanes pidid seekord vastu võtma kaotuse 11:21, 7:21.

Kristin Kuuba alustab võistlust alles neljapäeval. Kuna Kuubale loositud vastane, võistlustel esimesena asetatud jaapanlanna Akane Yamaguchi turniirist loobus, sai Kuuba ainsa mängijana naiste üksikmängus otse teise ringi. Tema kaheksandikfinaali vastane on Yvonne Li (BWF 44.) Saksamaalt. Li võitis avaringis hispaanlanna Clara Azurmendit 21:13, 21:16. Senised kaks omavahelist mängu on võitnud Li. Viimati kohtus Kuuba sakslannaga eelmisel aastal Euroopa mängudel.