Kati-Kreet Marrani koduklubi alustas hooaega kindla võiduga

"Mängin selle klubi eest juba kolmandat aastat ning meie eesmärk on endiselt jõuda tase kõrgemale ehk Nationale 1 tosina klubi sekka," selgitab Marran. Teise liigasse ehk National 2-te kuulub koguni 36 klubi, mis moodustavad kokku kuus alagruppi. LUC Badminton – Lille Metropole on kuuendas alagrupis, lisaks mängivad seal veel VGA Stella Saint-Maur, Hem Badminton, Le Volant Airois, Badminton Maisons-Laffitte ja Bethune B.C. Kevadel jäi liigahooaeg viiruse tõttu pooleli kaheksanda vooru järel, mil Lille'i klubi oli oma alagrupis kolmandal kohal. Kokku peetakse kümme vooru, kevadel jätkavad paremad play-off'is.

"Meie klubis on lisaks minule veel kolm välismängijat, naistest Wiktoria Dabczynska Poolast ning meestest Birger Abts ja Matijs Dierickx Belgiast. Ülejäänud on kohalikud sulgpallurid. Minu ülesandeks on selles klubis mängida enamasti naiste üksikmängu ja segapaarismängu," lisab eestlanna.

19. septembril peetud avavoorus saigi tartlanna mõlemas mänguliigis väljakule, kui kodusaalis oli vastaseks Bethune'i klubi. Kodus mänginud Lille'i klubi võitis 7:1 ning Marran panustas sellesse kahe võiduga. Esmalt alistas ta üksikmängus Stephanie Baumi 21:2, 21:11 ning kohtumise viimases vastasseisus võideti koos Birget Abtsiga segapaarismäng Laura Mordacqi ja Danny Leinsteri vastu 21:13, 21:5.

LUC Badminton - Lille Metropole'i järgmine vastane on 10. oktoobril võõrsil VGA Stella Saint-Maur. Avavoorus alistas vaid prantslastest koosnev VGA võõrsil Badminton Maisons-Laffitte'i 6:2. Kolmandana on viis võidupunkti tabelis Hem Badmintonil 5:3 võidu eest Le Volant Airois' üle.