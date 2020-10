Juunioride sulgpallikoondis alustas EM-i võidukalt

Eestiga on ühes alagrupis viis võistkonda ja edasi veerandfinaalidesse pääsevad kaks parimat. Kuna Eesti alagrupis on parima asetusega tiitlikaitsja Prantsusmaa, siis on iga võit ülejäänud võistkondade üle olulise tähtsusega, et võistelda edasipääsu nimel.

Esimeses ringis tuli Eesti mängijatel vastu astuda alagrupis teise paigutusega Ukrainale, kelle mitmed mängijad said eelmisel aastal kuni 17-aastaste vanusklassi EM-il võistkondlikult pronksmedalid. Sel aastal õnnestus Eesti sulgpalluritel Ukraina üle mängida tulemusega 4:1.

Tasavägises matšis said esimeses mängus segapaaride kohtumises olulise võidu kolmes geimis Ramona Üprus ja Oskar Männik, kes võitsid tulemusega 16:21, 21:12, 21:14 Viatšeslav Jakovlevi ja Polina Tkatšit. Eesti edu kindlustas meeste üksikmängus Tauri Kilk võiduga Jevgeni Stolovoi üle 21:14, 21:13. Kolmandas mängus, mis kujunes kohtumise pikimaks, pidi Catlyn Kruus vastu võtma napi kaotuse Polina Buhrovalt tulemusega 17:21, 21:17, 19:21. Eestile kohtumise võiduks vajaliku kolmanda võidupunkti tõid paarismängus Mario Kirisma ja Oskar Männik, alistades tulemusega 21:18, 21:17 Volodimir Koluzaievi ja Vitali Reva. 4:1 võidu vormistasid Eesti koondisele naiste paarismängus Kruus ja Üprus, kes võitsid Polina Buhrovat ja Maria Stoliarenkot tulemusega 18:21, 23:21, 21:16.

Reedel seisab Eestil ees kohtumine Prantsusmaaga, kes neljapäeval võitis 4:1 Šveitsi koondist. Viies võistkond Eesti alagrupis on Sloveenia.