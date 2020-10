Kristin Kuuba alustas Saksamaal uue klubi eest mängimist võidukalt

Kuna läinud hooajal Kuubale tööd pakkunud TSV 1906 Freystadt otsustas kõrgest konkurentsist eemalduda, leidis tartlanna suvel endale uue tööandja. Kui eelmine hooaeg tänavu märtsis 16. vooru järel pooleli jäi, paiknes Nordrhein-Westfaleni liidumaal paiknev klubi 1. Bundesliga kümne klubi konkurentsis 21 punktiga neljandal kohal ning liikus kindlalt play-off'i kursil.

Uue hooaja esimeses voorus kohtus 1. BC Wipperfeld pühapäeval koduses Voss-Arena nime kandvas saalis TSV Trittauga, kel oli kevadel vaid kaks punkti vähem ja koht tabelis kuues. Koduvõistkond võitis 6:1 ning ühe võidupunktiga panustas kindlasse võitu ka Kuuba. Eestlanna tuli platsile viiendas mängus, kui üldseis oli juba 4:0 Wipperfeldi kasuks. Kohtumise ainsas naiste üksikmängus oli Kuuba vastaseks 21-aastane indoneeslanna Isra Faradilla. Bundesliga reeglite järgi mängitakse kõigis kohtumistes geimides 11 punktini ning võiduks on vaja vastasest parem olla kolmes geimis. Kuuba võitis Faradillat 11:4, 11:8 ja 11:9.

Wipperfeldi klubi hingekirjas on hetkel 25 mängijat (15 meest ja kümme naist), kusjuures seltskond on väga rahvusvaheline. Lisaks Eestile on naiste seas esindatud Holland (Jie Yao), Taiwan (Wen Hsing Cheng ja Ya Lan Chang), Inglismaa (Jenny Moore), Soome (Jenny Nyström), Indoneesia (Cisita Joity Jansen) ja Poola (Karolina Wadzinska ja Zuzanna Parysz), ainus Saksamaa passiga mängija on Miranda Wilson.

Mehi on Rootsist (Felix Burestadt), Soomest (Iikka Heino), Tšehhist (Adam Mendrek), Hollandist (Eric Pang), Inglismaalt (Gregory Mairs), Šotimaalt (Matthew Grimley ja Christopher Grimley), Poolast (Patryk Szymoniak) ja Saksamaalt (Samuel Hsiao, Mark Lamsfuss, Jens Lamsfuss, Jones Ralfy Jansen, Karim Krehemeier, Florian Reinhold ja Felix Höne).

Lisaks 1. BC Wipperfeldile said avavoorus kolm punkti väärt võidu veel viimaste aastate tippklubi 1. BC Sbr.-Bischmisheim, TSV Neuhausen-Nymphenburg ja SC Union Lüdinghausen, viiendana oli võidukas, kuid teenis vaid kaks punkti TV Refrath.

Teises voorus kohtub 1. BC Wipperfeld pühapäeval, 25. oktoobril samuti kodus TSV Neuhausen-Nymphenburgiga, edasi peetakse kuus kohtumist järjest vastaste väljakul.