Eesti sulgpallurid astuvad võistlustulle tippturniiril Taanis

Teisipäeval algab Taanis Danisa Denmark Open võistlus, mis on esimene sulgpalli suursündmus pärast märtsis alanud koroonaviirusest tingitud pikka pausi.

Kuigi turniiril on tugev mängijate koosseis, ei jätnud viirus ka sellele võistlusele mõju avaldamata. Esialgselt võistlejate nimekirjas olnud mitmete Aasia riikide tipud siiski Taani ei sõida. Nii pakuvad parimatele eurooplastele konkurentsi Aasiast eeskätt Jaapani mängijad.

Eestlastest osalevad Denmark Openil Kristin Kuuba üksikmängus ning Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel naiste paarismängus. Helina Rüütel lööb kaasa ka segapaarismängus koos Mihkel Laanesega.

Esialgu tõi loos Kristin Kuuba (BWF 59.) esimeseks vastaseks turniiril parima paigutusega ja maailma edetabelis kolmandal kohal asuva Akane Yamaguchi Jaapanist. Yamaguchi hiljem aga võistlemast loobus ja nüüd selgub Kuuba esimene vastane vahetult turniiri eelõhtul, kui loositakse tabelisse reservis olnud mängijad.

Kuuba sõnul on võistluse eel peamine ootus, et see toimuks: "Pooleaastane võistluspaus ei ole olnud vaimselt kerge. Võistlusnälg kasvas iga nädalaga. Samas andis paus aega arendada nii üldfüüsilist kui sulgpalli poolt."

Naiste üksikmängus on Yamaguchi loobumise järel kaks tugevama asetusega mängijat maailma edetabeli neljas ja endine maailmameister Nozomi Okuhara Jaapanist ja olümpiavõitja ja mitmekordne maailmameister Carolina Marin Hispaaniast.

Naispaar Marran ja Rüütel võivad loosiõnne üle pigem rõõmustada. Nemad kohtuvad esimeses ringis prantslaste Vimala Heriau ja Margot Lambertiga. Maailma edetabelis 73. kohal olevatel eestlastel ei tule 60. kohta hoidvate prantslastega kindlasti kerge mäng, kuid naispaaride nimekirja vaadates, oleks võinud loos tuua esimeses ringis vastu ka hulga nimekamaid vastaseid.

Segapaarismängus on Rüütelit ja Laanest avakohtumises ootamas maailma 67. paar Victoria Williams ja Gregory Mairs Inglismaalt.