Kevadel ametist priiks saanud Priit Vene ihkab kõrgliigasse naasta

"Leping oleks pidanud lõppema mai kuuga, aga lõpetati varem seoses koroonaga. Rohkem ei ole Tartuga kontakti olnud," selgitas Vene portaalile Korvpall24.ee, kuidas kevadel Tartu Ülikooliga teed lahku läksid ja kas ta jätkamise osas ka läbirääkimisi pidas.

Kas on huvi tulla tagasi ka mõne meistriliigavõistkonna juurde? "Eks ikka oleks, aga hetkel on kõik kohad täis. Vaatame, mis aeg toob."

Eelmine hooaeg on Venel aga endiselt veidi südamel: "See on möödanik, aga kripeldama jäi see, et hooaeg nii vara ära lõppes. Me saime ennast lõpus päris korralikult käima ja meil oli enne play-off'i üks lisakäik ka kohale toodud. I-le jäi täpp panemata, ma arvan, et oleksime play-off'is päris edukalt purjetanud."

