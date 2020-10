Meistritiitli kindlustada lootev Flora kohtub Vaprusega

Tegemist on 18. vooru ettepeetava mänguga, kui naiskonnad kohtuvad sel hooajal omavahel neljandat korda. Seni on vastasseisudes võidu kirja saanud Flora (4:0, 6:0, 9:0). Eelseisev kohtumine on olulise tähtsusega Flora jaoks, sest edu korral kindlustatakse kolmas järjestikune meistritiitel. Neli vooru enne hooaja lõppu on nende edu lähima jälitaja Sportingu ees 11 punkti. Võidu või viigi korral jääks Flora konkurentidele püüdmatusse kaugusesse. Vaprus on 16 kohtumisega kogunud 22 punkti ning sellega hoitakse hetkel neljandat kohta.

Vapruse peatreener Kristina Bannikova: "Viimane võimalus sellel hooajal mängida Eesti parima naiskonna vastu. Tulge kaasa elama ja andke meile lisajõudu tribüünilt, sest lahing tuleb võitluslik."

Väravavaht Jaanika Järve: "Tulemas on selle hooaja viimane lahing tabeliliidri vastu. Floraga mängud ei ole olnud kerged aga me ei lase sellel ennast heidutada ning koduseinte toel võitleme lõpuni."

Flora abitreener Magnus Rosen: "Tarkus kuulub minevikule, tegevus olevikule ning rõõm tulevikule."

Väravavaht Getriin Strigin: "Pärnu on nagu üllatusmuna, iga mäng nendega on isemoodi. Ootame huviga, et mis sealt seekord välja koorub. See mäng on meie jaoks võimalus lihvida mõningaid elemente millega me veel päris rahule ei saa jääda. Mul on suur respekt selle tiimi ja nende teekonna vastu, nad on kindlasti ühed tulihingelised võitlejad, aga just austusest vastase vastu läheme meie oma mänguga siiski 100% peale ja allahindlust ei tule."