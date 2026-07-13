Flora naiskond tunnistas Balti liigas Gintra paremust

Šiauliais peetud mäng algas võõrustajate taktikepi all: 19. minutil läks Gintra juhtima, väravaautoriks ameeriklanna Gracie Ann Knutzen, kirjutab jalgpall.ee. 26. minutil lisas teise ning 33. minutil kolmandagi värava ründemängija Laura Kubiliute, kes muuhulgas mängis aprillis Leedu koondise eest Eesti vastu.

Avapoolaeg lõppeski leedulannade 3:0 eduseisus, kuid teisel kolmveerandtunnil muudeti seis veel kindlamaks – juba poolaja avaminutil jõudis sihile koondisetasandil Ukrainat esindanud Khrystyna Pereviznyk. Erilist väravatesadu Šiauliaisse kogunenud publik küll ei näinud, kuid normaalaja viimasel minutil vormistas Brasiiliast pärit Sabrina Goncalves Amorim lõppseisuks siiski 5:0.

Flora naised jätkavad Balti liigat kuue naiskonna konkurentsis viiendal kohal, olles kolmest mängust kogunud ühe võidu ja kaks kaotust. Esimesed kaks kohta kuuluvad Läti klubidele Riia FC-le ja RFS-ile, Gintra on neljast mängust teenitud kahe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega kolmas.