Endine maailmameister võidutses taas, Nõmmela 77.

Pedersen edestas väikeses grupifinišis prantslast Florian Senechali (Deceuninck-Quick Step) ja itaallast Matteo Trentini (CCC Team). "Viimasel kilomeetril sõitsid kolm meest teistelt eest ja ma lootsin, et Matthieu van der Poel ja Wout van Aert veavad neile järele," kirjeldas Pedersen võistluse lõpplahendust. "Mul õnnestus vahepeal üksinda trio kätte saada ja ma tegin ideaalse sprindi. Viimane kilomeeter kujunes minu jaoks välja ideaalselt."

What a nerve-racking race this was! ???? Congratulations @Mads__Pedersen ???????? #GWE20 pic.twitter.com/2MQGF6EMay