Euroopa meistritiitli võitis teist aastat järjest Holland, finišeerides ajaga 5.39,44. Hõbemedali võitis Itaalia (+4,4) ning pronksile sõitis end Leedu (+8,07). Eesti jäi esimesena medalita, kaotades võitjatele 9,95 sekundiga.

Viienda koha sai Poola (+13,17) ja kuuendana jõudis finišisse Saksamaa (+16,41).

Holland pani enda paremuse varakult maksma, poole maa peal ehk 1000 m vaheajas oli edu juba paadipikkune.

Eesti oli 500 m punktis veel viies, aga siis jäeti Poola selja taha. Eesti paatkond pingutas lõpus kõvasti, kuid Leedut enam kätte ei saadud.

Enne finaali:

Eesti sai laupäeval vahesõidus teise koha, jäädes 1,47 sekundiga alla Leedule, mõlemad pääsesid A-finaali.

Neljapaadi kauaaegne eessõudja Taimsoo märkis, et vee pealt naasti hea tundega. "Saime eel- ja vahesõiduga selguse, et meil on olemas kõik elemendid, et teha tugeval tasemel asja: on start, distantsisõit ja kiirenduski lõpus. Võistluskogemust sellel koosseisul üleliia pole. Ootame huviga, mis saab, mehed on tahtmist täis," ütles Taimsoo.

Teisest vahesõidust pääsesid medalisõitu Poola ja Saksamaa. A-finaalis sõidavad veel ka eelsõitudes võidutsenud Itaalia ja Holland.