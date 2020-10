Eesti kohtunik jõuab Euroopa liigas märgilise tähiseni

Eesti kohtunikebrigaadile usaldati kohtumine Euroopa liiga alagrupiturniiril, kui sel neljapäeval lähevad Šotimaal vastamisi Glasgow Rangers ja Poola klubi Poznani Lech. Kristo Tohverile on see peakohtunikuna sel hooajal esimene ja kokku kümnes kord Euroopa liiga alagrupiturniiril vilistada.

Tohverit abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljanda kohtuniku ülesandeid täidab Juri Frischer.

Rangers alustas Euroopa liigat 2:0 võiduga Standard Liege'i (BEL) üle. Lech tunnistas avavoorus Benfica (POR) 4:2 paremust. Rangersi ja Lechi kohtumise avavile kõlab 29. oktoobril Eesti aja järgi kell 22 Ibroxi staadionil.

Kadri Jägel on teisipäevase Soome ja Šotimaa naiste EM-valikmängu delegaat Helsingis. Delegaat on UEFA kõrgeim esindaja vastaval mängul ning tema ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.