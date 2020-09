Oktoobrikuu kolmeks mänguks kutsuti koondisse 27 jalgpallurit

Koondisega liituvad esmakordselt FC Flora edurivimees Mark Anders Lepik, keskpoolkaitsja Markus Soomets ja Paide Linnameeskonna mitmekülgne mängija Edgar Tur. Septembrikuus oma 20. sünnipäeva tähistanud Lepikut on viimastel hooaegadel korduvalt vigastused seganud. Eesti värvides on ta võrke sahistanud nii U-19 kui ka U-17 koondises. Kui 23-aastane Tur on U-21 koondise särki kandnud viiel korral, siis 20-aastane Soomets on samas vanuseklassis kirja saanud kümme matši ja ühe värava.

Väravavahtidest on valikus septembrikuus oma esimesed kohtumised A-koondises kirja saanud Karl Jakob Hein ning viimasest koondiselaagrist erinevatel põhjustel eemale jäänud Marko Meerits ja Matvei Igonen.

Meeskonnas on tagasi praeguseks Viljandi JK Tuleviku särki kandev Pavel Marin, kes pärast 2016. aastal Antigua ja Barbuda vastu löödud 1:0 võiduväravat on koondise särki kandnud 36 minutit 2018. aasta jaanuarikuus Rootsi vastu. Kogemust lisab septembrikuisest laagrist eemale jäänud Paide Linnameeskonna poolkaitsja Siim Luts, kelle viimane mäng A-koondise särgis pärineb 2018. aastast, mil Eesti alistas võõrsil Kreeka 1:0.

Oktoobrikuistest mängudest jääb taas eemale ookeanitaguses MLS-is D.C. Unitedit esindav Erik Sorga, kes ei saa meeskonnaga liituda reisipiirangute tõttu. Vigastuse tõttu jääb laagrist eemale Sergei Zenjov. Kahtluse all on Ken Kallaste liitumine, kelle osalemine laagris selgub uue nädala alguseks. Vasakkaitsjatest leiab nimekirjast veel Soomes Kuopio Palloseuraga käed löönud Artur Pika, kes jäi viimasest koondiselaagrist eemale. Samuti on kutsutud Taani esiliigas mängiv Henri Järvelaid, kes sai septembris kirja oma kaks esimest A-koondise mängu. Paremkaitsjatest on kutsutud Gruusia vastu vigastada saanud Taijo Teniste ning Michael Lilander, keda samuti septembrikuises laagris vigastus kimbutas.

Eesti koondis kohtub esmalt kolmapäeval, 7. oktoobril kell 19 A. Le Coq Arenal maavõistluses Leeduga. Sellele järgnevad Eesti rahvusstaadionil UEFA Rahvuste liiga kohtumised Põhja-Makedooniaga 11. oktoobril kell 19 ja Armeeniaga 14. oktoobril kell 21.45. Kõikidest mängudest näitab otsepilti ETV2.

Eesti koondise koosseis oktoobrikuisteks mängudeks:

Väravavahid

Marko Meerits (26.04.1992) – Nõmme Kalju FC 12/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 2/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – Bergeni Brann (NOR) 78/0

Karol Mets (16.05.1993) – Stockholmi AIK (SWE) 63/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 46/0*

Nikita Baranov (19.08.1992) – Karmiotissa FC (CYP) 39/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tšernigivi Desna (UKR) 36/3

Artur Pikk (05.03.1993) – Kupio Palloseura (FIN) 36/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 2/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 2/0

Henri Järvelaid (11.12.1998) – Vendsyssel FF (DEN) 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 121/25

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 63/13

Siim Luts (12.03.1989) – Paide Linnameeskond 41/4

Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN) 28/5

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 26/2

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 18/2

Pavel Marin (14.06.1995) – Viljandi JK Tulevik 9/1

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – FK Lviv (UKR) 9/0

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 4/0

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) 2/0

Edgar Tur (28.12.1996) – Paide Linnameeskond 0/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 0/0

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 0/0

*Ken Kallaste liitumine on selgumisel

Peatreener: Karel Voolaid

Abitreenerid: Mario Hansi, Aivar Anniste, Vladimir Vassiljev

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Ott Meerits

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Marius Unt, Priit Lehismets

Mänedžer: Miko Pupart