NBA ekspert: Miami Heat ei ole vales kohas

Me olime siin augusti keskel koos, kui play-off'id alles algasid ja siis olid raudkindel, et Milwaukee Bucks tuleb ida poolt ja lääne poolt tõenäoliselt Los Angeles Clippers, aga võib-olla Los Angeles Lakers. Nüüd on kõik enam-vähem teistmoodi läinud. Lakers, hea küll, ei ole väga vales kohas, aga Miami Heat?

Ma arvan, et Miami ei ole vales kohas. See mäng mullis andis juba tormihoiatuse, mida ka mina ootasin natuke ignoreerides. Ikka tahad enda favoriidile anda mingi eelise. Praegu neil ei läinud hästi, aga küll nad end kokku võtavad. Miami Heat näitas seda seal mullis juba enne play-off'i algust, et siit tuleb üks tormihoiatus, aga keegi veel ei usu meisse. Näed, tuligi ära.

Arvestades, et NBA on väga suur rahaprojekt, see on puhas äri, siis kas see, et üks finalist on Los Angeles Lakers koos LeBron Jamesi ja Kobe Bryanti traagikaga viimase aasta jooksul, kas see on NBA imidžile hea, et selline meeskond on finaalis?

Jah, pigem on hea, sest Los Angeles Lakers on NBA ja klubikorvpalli kõige tuntum meeskond. Rahalises mõttes ja fännide mõttes on nad tõesti suurepärane finaalitiim ja tõenäoline võitja. Aga samas seda ei peegelda üldse vaatajanumbrid, mis näitavad, et tegelikult rahvas ei taha väga näha Lakersit mängimas. Seal on mitu põhjust, miks see nii võib olla.

Aga see üldine huvi praegu USA-s? Me oleme oktoobri alguses, mitte seal kenal kevadajal. Kas televaatajate huvi USA-s ja üle kogu maailma on sama võimas, kui on kogu aeg olnud?

Kellelgi ei ole adekvaatseid rahvusvahelisi vaatajate numbreid. Ma justkui eeldaks, et kui Hiina välja arvata, siis Euroopas jälgitakse seda sama tuliselt ja Aafrikas ka. Küll aga USA-s on alanud Ameerika jalgpalli hooaeg, mis võtab palju vaatajaid ära ja üldse kogu see harjumatu hooaja graafik mõjutab ka vaatajat. Kõige taustal toimuvad veel Ameerika Ühendriikides presidendi valimised ja selle ümber seonduv poliitika, kuhu ongi otsa seotud NBA ja ma arvan, et ka see on natuke peletanud vaatajaid eemale.

Tasapisi mõtlevad kõik, et mis nüüd saama hakkab. Kui kaugel see järgmise hooaja rida praegu on? Millal alustatakse, kuidas mängitakse?

Praegu, kaks päeva tagasi rääkis NBA juht Adam Silver üsna avatud kaartidega, et ega keegi ei tea täpselt, mis järgmisel aastal saab. Räägitakse, et võib-olla algab hooaeg jõulude ajal, nüüd räägitakse, et võib-olla veebruaris. Kui kaua see kestab? Jällegi ei teata. See sõltub, mis kokkuleppele jõuavad klubide omanikud, mängijad ja veel võib-olla liiga juhtkond ja sponsorid ning teised osapooled. Hästi palju segadust on praegu õhus ja on reaalne šanss, et mängitakse poolik hooaeg. Järjekordselt võib võitja selguda augusti lõpus, septembris või oktoobris.

Kas Lakers võtab Miami vastu neljaga ära?

Kas just neljaga. Ma tahaks öelda, et viiega. Anname Miami Heatile ühe löögivõimaluse, aga tõenäoline on, et võtab.