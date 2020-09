NBA ekspert finaali eel: Heat on tõestanud, et neid tuleb tõsiselt võtta

"Korvpallisõpradele ei ole saladuseks, et LeBron James on Lakersi vormi selga tõmbamas ja platsile minemas, aga samas võitis ta oma esimese tiitli Miami Heatiga, kelle eest mängis ta aastatel 2011-2014. Nagu ta ise on öelnud, siis seal ta mitte ei võitnud ainult oma esimest tiitlit, vaid kasvas suureks. See areng, mis ta seal tegi, oli muljeltavaldav," rääkis Raik. "Aga üldse mitte ainult LeBroni poole pealt, vaid ka Miami Heati president Pat Riley on ise Los Angeles Lakersiga seitsmekümnendatel ühe tiitli võitnud mängijana ja ta oli ka selle kõige kuulsama, 1980. aastate Lakersi treener, kus ta ohtraid tiitleid võitis. Praeguseks on mehel mängija, treeneri kui tiimi presidendina erinevate tiimidega kaheksa tiitlit koos."

"Huvitav on võib-olla välja tuua, et esimest korda juhtub ajaloos see, kus finaalis lähevad omavahel vastamisi meeskonnad, kes eelmisel aastal ei jõudnud play-off'i," jätkas Raik. "Muidugi Los Angeles Lakers ja Boston Celtics on kaks kõige uhkema ajalooga klubi. Lakers on juba praeguseks kõige rohkem finaali pääsenud. Kui sel aastal peaks tiitel tulema, siis võitude arvestuses hakkavad nad Celticsiga rekordit jagama. Praegu on Lakersil 16 võitu ja Celticsil 17."

Palju räägitakse, et Lakers on selge favoriit. Kas tõesti tõotab tulla ühepoolne finaal? "Heat on siin ikkagi väga selgelt play-off'ides tõestanud, et nad on meeskond, keda tuleb tõsiselt võtta. Ei ole mingi saladus, et enne hooaega eeldati kõige rohkem finaalpaariks Los Angeles Clippersi ja Milwaukee Bucksi. Viimati nimetatu oli ka põhihooaja kõige edukam võistkond ja sama Miami Heat oli see, kes Bucksi koju saatis," rääkis Raik. "Vaadates erinevaid aspekte, mis selles seerias võivad mängima hakata, siis ma usun, et me saame tasavägise seeria. Miami Heat on viimase 20 aasta jooksul kõige madalama asetusega meeskond, kes on finaali jõudnud. Nad saatsid koju Bucksi ja Boston Celticsi, kes ei ole samamoodi nõrk meeskond."

Mis on Miami Heati tugevus? "Ühe aspekti või ka olulise mehe, keda väljavõib tuua, on Miami peatreener Erik Spoelstra, kes on väga hästi suutnud oma mänguplaani muuta vastavalt vastasele," ütles Raik. "Suudeti väga hästi kinni võtta Milwaukee seerias Giannis Antetokounmpo ja tema tugevusi neutraliseerida ning nüüd jällegi vastupidiselt Bostoni seerias teha parandusi. Üks asi, mida välja tuua, on see maa-ala kaitse, mida Heat on mänginud. See tõi neile Bostoni seerias edu ja ma arvan, et seda nad siin finaalis hakkavad ka rohkem mängima. Nad kasutavad seda oma kaitseskeemides teistest oluliselt rohkem. Just see üleüldine meeskonna ühtsus on väga kõva. Ma julgeks võrrelda seda meeskonda Leicester Cityga, kes 2016. aastal võitis Inglismaa kõrgliiga. Nad on tugevalt mänginud, näidatakse tugevat sisu ja teadagi, süües kasvab isu. Näidatakse, et suudetakse mängida küll ka nende vastastega, keda algul on peetud tugevamateks. Meeste enesekindlus on kindlasti kõvasti tõusnud."

Ja mis on Lakersi tugevuseks? "Lakersil on kaks väga tugevat paari, aga just Lakersi puhul hakkab rolli mängima see, et kui palju suudavad ka teised mehed ära teha," jätkas Raik. "Seda nii ründes kui kaitses. Lakers on kindlasti oluliselt kogenum ja vanem meeskond ning neil on ka teisi mängijaid, kellel on ka finaalmängude kogemus olemus."