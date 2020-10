27-aastane Gulnoi lõpetas võistluse kuni 58 kg kaaluvate naiste seas algselt neljandana (toona nime all Rattikan Gulnoi), aga temast parema tulemuse saanud ukrainlanna Julia Kalina andis positiivse dopinguproovi ja diskvalifitseeriti.

Tänavu kevadel Saksamaa televisioonis jooksnud dokfilmis on näha, kuidas end ärimeestena esitlenud reporterid filmivad salaja Gulnoid, kes muu hulgas naljatleb, et on "ainus Tai tõstja, kes pole positiivset proovi andnud".

Samuti mainis Gulnoi, et tarvitas teismelisena keelatuid aineid ning seetõttu oli tal lõug nagu meesterahval ja kasvasid vuntsid, vahendab Inside the Games.

Dokfilmis avaldas ta "ärimeestele", kuidas Tais alustatakse kohalikul tasandil dopingu tarvitamist 13-aastaselt ning selle eest vastutajad ei hooli neidude tervisest.

Rahvusvaheline olümpiakomitee arutas dokfilmi asjaolusid ka tänavu juulis toimunud kohtumisel, kuid iseseisvat uurimist vastava jurisdiktsiooni puudumisel ei avatud.

Küll aga lisati, et dopinguvastase võitlusega tegeleva ühenduse ITA (International Testing Agency) ja rahvusvahelise tõsteliidu koostöös toimuva uurimise tulemusel võib Gulnoi oma medalist ilma jääda.

2018. aasta maailmameistrivõistlustel andis koguni üheksa Tai tõstjat positiivse dopinguproovi ja koondis on kuni 2022. aastani rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldatud. Seetõttu ei osale Tai tõstjad ka Tokyo olümpiamängudel.