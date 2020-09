Jätkuvalt heas hoos Hirschi teenis Belgia klassikul karjääri suurima võidu

22-aastane Hirschi kiirendas konkurentidelt eest 50 meetrit enne lõpujoont ja edestas finišis prantslast Benoit Cosnefroyd (AG2R) ja Michael Woodsi (EF Pro Cycling).

Mäletatavasti võitis Hirschi Tour de France'il 12. etapi ning pälvis Itaalias toimunud grupisõidu MM-il kolmanda koha. La Fleche Wallonne'i klassiku võitmist võib pidada nende kõrval noore šveitslase üheks suurimaks võiduks.

"Võistluse stsenaarium läks meie jaoks ideaalselt. Viimased ringid olid väga kiired ja õnneks oli mul lõputõusul veel piisavalt jalgu, et võita. See oli väga raske. Tegemist on sellise tõusuga, kus ei tohi liiga vara alustada ehk väga palju peab olema kannatlikust ja piisavalt närvi," ütles Hirschi võidu järel.

????

Revivez le dernier kilomètre et la superbe victoire de @MarcHirschi ???????? au sommet du Mur de Huy ⛰



Relive the last kilometer and the stunning victory of @MarcHirschi ???????? at the top of Mur de Huy ⛰#FlecheWallonne pic.twitter.com/a3Sp3235Se