Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis toimuvad Pärnus

"Üks favoriit on värske Euroopa meister Tiia Kaare, juunioride ja naiste bodyfitnessis kindlasti väga tugev tegija. Bikiinifitnessis on Agne Kiviselg väga tugev. Meeste hulgas on Ats Lahi väljas väga tugeva ja hea vormiga," kommenteeris Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Metsla.

"Koroona on muidugi andnud oma löögi ja ka EM-il oli osalejate arv väiksem kui tavaliselt, aga ikkagi tehakse trenni. Õnneks meie inimeste seas pole hetkel ka haigestumist olnud. Hoiame distantsi, teeme kõik selleks, et saaksime võistelda, sporti teha ja et kõik oleksid rahul ja rõõmsad," sõnas Metsla.

Eestis avati hooaeg 26. septembril Sparta spordiklubis Valio Profeeli karikavõistlustega, mille korraldasid Ott Kiivikas ja Sparta spordiklubi. "Osavõtt oli tubli ja inimesed olid ikkagi väljas. Võib isegi öelda, et võistlejate arv on küll väiksem, aga kvaliteet oli väga kõrge. Kõik tipud on väljas," lisas Metsla.