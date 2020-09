Kalev/Cramo hooaeg Ühisliigas võib pooleli jääda

Septembri keskel otsustas vabariigi valitsus, et väljastpoolt Euroopa Liitu või Schengeni viisaruumi saabuvatele sportlastele ei tehta erandit ja neile kehtestatakse 14-päevane eneseisolatsiooni kohustus. Kalev/Cramo korvpalliklubi VTB Ühisliiga 12 vastasest puudutab see 11. Võimalik, et sel nädalal annab valitsus ikkagi siiasaabumiseks eriloa. Probleemiks on ka Kalevi reisid Venemaale.

"See on nonsenss, kui hakkame hakkame iga kord bussiga sõitma Peterburgi ja sealt lennukitega edasi. Sellist kulu lisandumist ei osanud meiegi ette näha," ütles Kalev/Cramo president Toomas Linamäe ETV-le. "Võtame tänase näite, kus tulime Peterburist pühapäeval. Kaheksa tunniga oleks pidanud testide vastus tulema, aga tulid üle 30 tunni. Saan aru, et nädalavahetus. Pidime rentima inimestele hotelli, enne testitulemusi koju ei pääse. Ma saan aru, et hoiame üksteist. Aga kui tahame sporti edasi viia, peame midagi muutma, et seda teha."

Linamäe sõnul on Kalevi-sugusel väikesel klubil raske selliselt eelarveliselt toime tulla, kui kulud pole prognoositavad. Hetkel on VTB liiga mängukalendri koostamisel Kalev/Cramole vastu tulnud ja võõrsil mängida lubanud, aga lõpuks on vaja kodumängud ikkagi ära pidada. Kui see pole Eestis võimalik, pole välistatud hooaja pooleli jätmine.

"Kui see tõesti nii peab juhtuma, siis on võimalus, et meie hooaeg VTB Ühisliigas võib pooleli jääda," jätkas Linamäe. "Siis muutub võib olla ka meeskond, sest komplekteerisime selle Ühisliiga jaoks. Eesti-Läti liiga jaoks pole meil nii palju välismängijaid vaja. See ei olnud eesmärk."

Kalev/Cramo peab järgmise mängu Ühisliigas võõrsil BC Himkiga 5. oktoobril.