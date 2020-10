Kalev/Cramo toob tagaliini teravust lisama varem klubis hiilanud ameeriklase

27-aastane ja 196 cm pikkune tagamees pallis enne Eesti tippklubisse tulekut Poola liigas ning kogus Kalev/Cramos VTB Ühisliigas 24 kohtumisega keskmiselt 28,4 minutit, 16,2 punkti, 5,1 resultatiivset söötu, 3,6 lauapalli ja 2,1 vaheltlõiget, vahendab Korvpall24.ee.

Eestist edasi viis Lewise karjäär Venemaa klubidesse Krasnojarski Jenissei ning Nižni Novgorod. Viimase eest tegi ta VTB liigas kaasa küll vaid 6 kohtumist, kuid sai kirja keskmiselt 21,3 minutiga väga korralikud numbrid 14,8 punkti, 3,3 söötu ja 3,2 lauapalli.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask sõnas: "Chavaughn on meile tuttav mees, kes mängis 2018/19 hooajal Kalevis. Samuti on ta varasemalt meie praeguse peatreeneri käe all mänginud, mis tähendab, et meile on täpselt teada tema võimed ja loodame, et ta täidab meie ootuseid ja toob meeskonda teravust juurde."

Lätlasest treener Štelmahers juhendas Lewist hooajal 2016/17 Poola klubis Slupski Czarni, kus tema keskmisteks näitajateks olid 29 minutit, 14,1 punkti, 4,7 söötu, 4,6 lauapalli ja 1,9 söötu.

Kalev/Cramo on Lewisele sobiva lennu välja vaadanud ja loodetavasti jõuab mees 5. oktoobril Tallinnasse.

