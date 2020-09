Tour de France'i kolmas mees vahetab tiimi

35-aastane Porte on sõitnud meeskonnas ka aastatel 2012-2015, kui see kandis Team Sky nime. Pärast seda liitus ta BMC-ga ja mullu Trek-Segafredoga.

Tour de France'il vaid sloveenidele Tadej Pogacarile ja Primož Roglicile alla jäänud austraallase palkamise vastu tundis huvi ka Israel Start-Up Nation, kus ta oleks saanud kokku endise tiimikaaslase Chris Froome'iga.

Porte'i sõnul eelistas ta aga Ineos Grenadiersis talle osaks saavat positsiooni. "Ma tean, mis on minu roll - tean, et võin õige päeval sõite võita, aga näen ennast eelkõige abilisena mägedes ja just seda ma ootangi," kommenteeris jalgrattur.

Kolmas koht Tour de France'ilt on Porte'i karjääri parim suurtuuridelt, aga tal on kaukas ka kaks esikohta Pariis - Nice'i velotuurilt ning üks võit Romandia ja Šveitsi velotuuridelt.