Grupisõidu valitsev maailmameister tuleb laupäeval ootamatult starti

37-aastane hollandlanna kukkus eelmise nädala neljapäeval Giro Rosal, pidi minema randmeoperatsioonile ja velotuuri pooleli jätma.

Kui esialgu teatati, et mullusel maailmameistril jääb ka MM vahele, siis van Vleuteni olukord on prognoositust parem ja ta asub tiitlit kaitsma.

"Minu ranne tundub olevat üsna heas seisus ja mul pole põhjust nuriseda, sest minu jaoks on tegemist imega," lausus van Vleuten, kelle ranne raviti metallplaadi abil.

"Ma ei tunne ratta seljas valu ja saan juhtrauast kinni hoida. Sada protsenti. Mul pole juhtimisega mingeid probleeme ja see mängis otsustamisel olulist rolli."

"Arstid ütlesid, et kui ma uuesti kukun, siis see ei ole probleem ega kahjusta seda rohkem," jätkas hollandlanna. "See on erijuhtum ja seetõttu ma ei tunne valu."

Varem kahel korral temposõidu maailmameistriks kroonitud van Vleuten võitis mullu Harrogate'i MM-i grupisõidu muljetavaldava soolosõiduga, edestades kaasmaalannat Anna van der Breggenit ja austraallannat Amanda Spratti.

Seejuures Spratt sattus Giro Rosal samasse kukkumisse, kuid temal nii hästi ei läinud - Mitchelton-Scotti tiimi rattur vigastas õlga ja sai peapõrutuse ega osale MM-võistlustel.