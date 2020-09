Üheksa mehega lõpetanud PSG avas üle noatera võiduarve

Eelmise liigamängu kolme punase kaardi tõttu kaheksakesi lõpetanud PSG jäi seekord lõpuvileks üheksa mehega, sest 65. minutil saadeti teise kollase kaardi tõttu väljakult ära kaitsja Abdou Diallo ning äärekaitsja Juan Bernat sai vigastada pärast seda, kui Pariisi klubi peatreener Thomas Tuchel oli lubatud kolm vahetust ära teinud.

Marseille'i vastu punase kaardi saanud Neymarita, kes peab vahele jätma ka järgmise kohtumise, ning jätkuvalt isolatsioonis oleva Kylian Mbappeta mänginud PSG otsis Metzi vastu väravat kohtumise kolmanda lisaminutini, mil palli saatis peaga väravasse Julian Draxler.

Tiitlikaitsja on kolme punktiga Ligue 1'i tabelis 15. kohal, kolme vooru järel on seitse punkti kogunud Rennes, Monaco ning Lille. Neljapäeval mängivad Marseille ning Saint-Etienne, kes on võitnud mõlemad seni peetud matšid.