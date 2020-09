PSG avaldas vastast rassismis süüdistanud Neymarile toetust

PSG ja Marseille'i mängijad läksid matši viimastel minutitel omavahel kähmlema, Neymari sõnul kasutas hispaanlasest kaitsja rassistlikku väljendit ja ärgitas riigi jalgpallivõime selguse saamiseks videokordust vaatama.

Lisaks Neymarile saadeti punase kaardi tõttu väljakult ära tema meeskonnakaaslased Layvin Kurzawa ja Leandro Paredes ning Marseille'i pallurid Jordan Amavi ja Dario Benedetto.

"Mind karistati punase kaardiga, sest tahtsin lüüa mind solvanud inimest," kirjutas Neymar esmaspäeval sotsiaalmeedias. "Mõistsin, et ei saa lahkuda midagi tegemata, sest need, kes on vastutavad, ei tee, ei märka või ei reageeri. Meie alal on agressioon ja solvangud mängu osaks, kuid rassism ja sallimatus on vastuvõetamatu."

"Pariisi Saint-Germain toetab igati Neymari, kelle sõnul väärkohtles vastane teda rassistlikult," kirjutas PSG esmaspäeva õhtul lühikeses teadaandes. "Klubi toonitab, et rassismil ei ole ühiskonnas, jalgpallis ega meie eludes kohta ning ootab LFP [Prantsusmaa profiliigade katusorganisatsiooni] distsiplinaarkomisjoni uurimist."