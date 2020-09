PSG oli teist mängu järjest võidukas, Mbappe naasis väljakule

Kohtumise avavärava lõi penaltist Kylian Mbappe, kes septembri alguses antud positiivse koroonatesti tõttu tegi alles nüüd meeskonnaga kaasa hooaja esimese mängu. Enne poolajapausi sahistas PSG eest võrku veel Angel Di Maria. Kolmanda värava autoriks oli 66. minutil meeskonna kapten Marquinhos.

Hooaja esimesed kaks mängu kaotanud PSG sai liigatabelisse kirja teise võidu ning kerkis kuue punktiga kaheksandale kohale. Nice on samuti kuue silmaga kümnes. Tabeli tipus on Saint-Etienne ja Rennes, kellel on nelja mänguga kümme punkti.

Tulemused:

Nice - PSG 0:3

Brest - Lorient 3:2

Metz - Reims 2:1

Montpellier - Angers 4:1

Strasbourg - Dijon 1:0

Nantes - Saint-Etienne 2:2

Marseille - Lille 1:1