Koroonaviirusest räsitud PSG alustas uut hooaega kaotusega

Kohtumise ainus värav sündis 57. mänguminutil, mil PSG 20-aastase poolakast puuriluku Marcin Bulka ebaõnnestunud söödu lõikas edukalt läbi Lens'i ründaja Ignatius Ganago, kelle täpne tabamus tõi võõrustajatele kolm võidupunkti.

PSG poolelt tegi meeskonnasisese koroonaviiruse leviku tõttu kaasa vaid neli mängijat, kes osalesid 23. augustil peetud Meistrite liiga finaalis Müncheni Bayerni vastu. Nii jäid teiste seas kõrvale ründetähed Neymar ja Kylian Mbappe, samuti esiväravavaht Keylor Navas.

Lensi võitu said nautida ka staadionile lubatud 5000 pealtvaatajat. Prantsusmaa kõrgliiga on Euroopa tippliigadest esimene, kes on lubanud koroonaviiruse piirangute leevenedes fännid taas tribüünidele.

Pariisi Saint-Germain jätkab kõrgliigahooaega pühapäeval suurrivaal Marseille vastu.