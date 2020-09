Belgia kõrgliigasse siirdunud Mehevets: ainult võistkonnatrennidest ei piisa

"Huvi tuli agendi kaudu. Agendil on selle klubiga kontaktid. Agent kirjutas mulle augustis, et on selline võimalus ja pakkumine. Klubi nägi mu videoid, nad tahtsid mind testima kutsuda ja ma olin muidugi nõus, sest testimine on juba kogemus omaette," selgitas Mehevets ERR-ile, kuidas tekkis belglastega kontakt. "Ootasin tol hetkel lepingut ikka, aga mingisuguseid pingeid endale peale ei pannud. Mõtlesin, et lähen testin kõigepealt ära ja vaatan, kuidas on."

Eesti koondislane tunnistab, et Belgias kogetu erineb Eesti jalgpallist palju. "Esimene trenn tõi kindlasti kohe selguse, et see tempo ja kvaliteet palliga on ikkagi teine, võrreldes sellega, mis ta on Eestis. Mängijad olid tehnilised ja kiired. Seda, kui paljud klubid seal profiklubid on, ei oska ma täpselt öelda. Naiskondi on kümme ja liiga tasemevahe ei ole väga suur, aga kui eelmist vooru vaadata, siis liider Anderlecht võitis vastasnaiskonda 11:0. Samas seal oli mängija Manchester Cityst, kes lõi kuus väravat. On mängijaid, kelle kvaliteet ja kogemustepagas on väga suur."

Oma debüüdi tegi eestlanna Woluwe White Stari vastu, kellega mängiti 1:1 viiki. "Päris esimest liigamängu ma veel kaasa ei saanud teha, kuna see paberimajandus võttis aega. Teises voorus sain kaasa lüüa ja mind usaldati põhikoosseisu. Sain mängu alustada ja sain esimesed viigipunktid kätte. Äge oli kindlasti. Atmosfäär, mille fännid staadionil lõid, see oli äge. Fänne oli sel mängul 300 kohal."

Mida peaks tegema üks noor tüdruk, et jõuda ka selleni, et välismaa tippklubiga profileping sõlmida? "Suur töö ja vaev on need, mis aitavad. Enda puhul ka mingil hetkel sain selgeks, et tahaks kuskile kaugemale jõuda. Siis hakkas veel suurem töö pihta ja see lõpuks kandis vilja. Tuleb lisaks võistkonnatrennidele ka ise vaeva näha, mitte ainult palliplatsil - analüüsides mänge, trenne."

"Tänaksin oma treenerit Sirje Roopsi, kes utsitas mind tagant, andis nõu ning aitas kõikide küsimustega. Kõik vastused sain enamasti temalt. Tema aitas mind palju."

Praegu viibib Mehevets Eestis, kus rahvusnaiskonda ootavad ees EM-valikmängud Kosovo ja Venemaaga. "Ootused on ikkagi kuus punkti ehk mõlemad mängud võita, aga võtame ühe mängu korraga. Punkt on minimaalne, mida sinna võtma läheme. Need on mulle esimesed valikmängud ja loodan kindlasti mänguminuteid saada, aga samas on kõik võistkonna nimel. Anname endast maksimumi!"