Matikainen: oleme ambitsioonikad, aga meie jalgpallikultuur on veel noor

Eesti koondis kohtub 18. septembril Prištinas Kosovoga ning 22. septembril võõrustatakse kell 19 A. Le Coq Arenal Venemaad. Mängud peetakse pealtvaatajateta.

"See on olnud meile kõigile väga huvitav aasta, ka raske aasta," rääkis ERR-ile rahvusnaiskonna peatreener Jarmo Matikainen. "Usun, et oleme nii valmis kui saame olla. Meie liiga hakkas juba mais mängima, puhkasime veidi juulis. See on väga oluline. Oleme töötanud ja nüüd näeme valikmängudes, kas oleme valmis."

Kui esimene vastane Kosovo asub maailma edetabelis 125. kohal, on Venemaa 24. positsioonil. Eesti edetabelikohaks on 95.

"Rahvusvahelises jalgpallis ei ole lihtsaid mänge, on vaid rasked mängud," kinnitas Matikainen. "Me oleme ambitsioonikas jalgpallirahvus, me töötame palju, aga tean ka, et meie jalgpallikultuur on veel noor. Kui räägime Kosovost, on see regioon olnud alati tugev, seal on tugevad mängijad. Nende parimad mängijad mängivad Saksamaal, Kesk-Euroopas."

"Kosovo on aga meie tasemel ja peame uskuma, et võime ja saame nendega mängida. Venemaa on suur, aga mõlemas mängus on palju võimalik," lisas koondise peatreener.

Eesti on käimasolevas valiktsüklis teeninud nelja kohtumisega ühe punkti, kui möödunud aasta oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada Türgiga. Kuueliikmelises alagrupis on naiskondadel seni peetud erinev arv kohtumisi, kuid gruppi troonib kuuest mängust maksimaalsed 18 punkti noppinud valitsev Euroopa meister Holland. Venemaa asub üheksa punktiga teisel kohal ning Kosovo hoiab kuue punktiga neljandat positsiooni.