Selgus naiste jalgpallikoondise koosseis aasta esimesteks valikmängudeks

Eesti koondis kohtub 18. septembril Prištinas Kosovoga ning 22. septembril võõrustatakse kell 19 A. Le Coq Arenal Venemaad. Mängud peetakse pealtvaatajateta.

Erinevatel põhjustel ei liitu koondisega Mari Liis Lillemäe, Berle Brant, Evelyn Šilina, Marie Heleen Lisette Kikkas ning vigastatud Inna Zlidnis ja Ketlin Saar.

"Pärast aastast vaheaega on hea meel taas valikmänge pidada. On olnud keeruline aasta nii jalgpallis kui ka üldise elukorralduse mõistes. Oleme kindlasti tänulikud, et suve alguses õnnestus kohaliku liiga mängudega alustada ja möödunud kuul saime ka Lätiga mängida. See oli kindlasti meie jaoks oluline," sõnas Matikainen. "Meil on valiktsüklis pidada veel kuus kohtumist. Tahame võrreldes viimaste mängudega asju parandada. Tundsin, et tegime korralikke esitusi, aga need polnud kahjuks piisavad. Usun, et meil on potentsiaali rohkemaks."

"Esmalt peame keskenduma Kosovo mängule ja nendega on võõrsil kindlasti keeruline mängida. Ootame seda kohtumist kindlasti huviga. Venemaa on taseme poolest kindlasti kõvemast puust, aga näen ka selles mängus meie jaoks võimalusi," lausus peatreener.

Eesti on käimasolevas valiktsüklis teeninud nelja kohtumisega ühe punkti, kui möödunud aasta oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada Türgiga. Kuueliikmelises alagrupis on naiskondadel seni peetud erinev arv kohtumisi, kuid gruppi troonib kuuest mängust maksimaalsed 18 punkti noppinud valitsev Euroopa meister Holland. Venemaa asub üheksa punktiga teisel kohal ning Kosovo hoiab kuue punktiga neljandat positsiooni.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 26/0

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN) 9/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Saku Sporting 0/0

Kaitsjad

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 80/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 5/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 5/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 0/0

Marve Bessmertnõi (11.04.1988) – Pärnu JK Vaprus 1/0*

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 111/20

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 106/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN) 89/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 70/6

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 47/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Napoli CF (ITA) 42/5

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 42/1

Lisette Tammik (14.10.1998) – Santa Teresa (ESP) 39/2

Merily Toom (20.08.1994) – Saku Sporting 36/1

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 11/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 7/1

Saron Läänmäe (09.05.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 6/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting de Charleroi (BEL) 5/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 3/0

* Kuulub koosseisu vaid esimeses mängus Kosovo vastu

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaidi Jekimova

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Kehalise ettevalmistuse treener: Andrei Veis

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Mänedžer: Raili Ellermaa

Videoanalüütik: Egon-Eret Rinaldo